الخلفي: الحكومة عازمة على انقاذ السنة الجامعية وإيجاد حل مع “طلبة الطب” ( فيديو )

هبة بريس ـ الرباط
قال مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، ان إرادة الحكومة في الحوار مع طلبة الطب لإيجاد حل يمكن من إنقاذ السنة الجامعية، ثابتة وقوية.
وقال الخلفي في ندوة صحفية تلت المجلس الحكومي، اليوم الخميس، “همنا اليوم هو 20 ألف طالب، ولا نعتقد أن بلدنا سيكسب من ضياع حق 20 ألف طالب في اجتياز السنة الدراسي
وأضاف “إرادتنا في الحوار ثابتة حول إطار يخدم مصلحة الطلبة والوطن، وأيضا الوفاء والالتزام بأحكام الدستور”.
وأوضح الخلفي أن الحكومة تأمل أن يتم الوصول في القريب العاجل إلى حل يعالج المشكل خاصة أن الوزارة الوصية معبأة لذلك” .
ياتي هذا التصريح بعد خروج سابق لسعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي والذي قال ان الحكومة استجابت لكل مطالب طلبة الطب المشروعة خلال اجتماع 12 أبريل الماضي.
وأشار أمزازي في جواب عن سؤال قدمه فريق العدالة و التنمية حول مقاطعة طالبات وطلبة الطب العام وطب الاسنان والصيدلة للدروس النظرية والتطبيقية والتداريب الاستشفائية بكليات الطب، إلى أن الحكومة ووزارتي الصحة والتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، عبروا عن استجابتهم في اجتماع 12أبريل ل16مطلبا من مطالب طلبة الطب المشروعة، المتعلقة بالتداريب الاستشفائية والسريرية واعادة النظر في الملف الوصفي للتكوينات.
وأكد أمزازي، أن المشكل العالق، يكمن حاليا في رفض الطلبة الالتحاق بالأقسام والامتحانات، مطالبين بفصل القطاع العام عن الخاص ومنع الأطباء المكونين في الخارج أو بالجامعات الخاصة من اجراء مباراة الإقامة، بالإضافة لرفضهم السنة السادسة بالنسبة لطب الأسنان وأيضا الامتحان التأهيلي، وهي المطالب التي اعتبرها الوزير غير مشروعة وغير معقولة.
ودعا الوزير الطلبة المضربين منذ ثمانية أسابيع إلى العودة للمدرجات واجراء الامتحانات، التي أكد أنها ستجرى في مواعدها المحددة، محملا الطلبة مسؤولية تغيبهم عنها.
الحرية لمن لا يستحقها
في 18:30
لو كان هؤلاء الطلبة هم طلبة كليات الاداب او العلوم الاقتصادية والقانونية او غيرها من الكليات ذات الاستقطاب المفتوح لما كان السيد الوزير كلف نفسه كل هذا العناء لكي يبحث لهم عن حلول لمشاكلهم لكن هؤلاء الطلبة اي طلبة الطب هم ابناء الوجهاء والعيان اي هم ابناء عمداء المدن وابناء البرلمانيين وابناء الوزراء وابناء الموظفين السامين….الخ وطلبة الطب يعلمون ذلك اي انهم يتفاوضون مع اباءهم فكيف للاب الا يلبي طلبات ابناءه ويدلعهم رغم ان مطالب طلبة الطب هي مطالب سياسية وهي ليست مطالب تهم الطالب نهائيا فكيف نسمي هذا ان من مطالبهم منع الدولة من الترخيص للمعاهد العليا الخاصة في مهن الطب او غيرها ومنع طلبة التعليم العالي الخاص بان يجتازوا معهم المبارايات وكانهم جاؤوا من دولة اجنبية لا تعترف بها المغرب ونحن ننتظر بفارغ الامل ان يسن طلبة الطب سياسة الدولة لان مطالبهم مسموعة اما مطالب بقية الشعب فهي غير مسموعة ولم يفت الاوان لذلك . طلبة الطب يريدونها سنة بيضاء فلهم ذلك وهم ادرى بمصالحهم فلماذا لا نلبي لهم طلبهم هذا اي سنة بيضاء لانهم لا يؤدون ولو سنتيما واحدا من جيوبهم فماذا سيخسرون لو كانت سنة بيضاء المهم دلعوهم وفششوهم لكي يرضوا عنا .
طاحونة الطلاسم...
في 21:55
من مصلحة حكومة التوافق حل مشكلة طلبة الطب لان مطالبهم مشروعة. الحكومة تدافع فقط عن اختياراتها وتصوراتها الظالمة التي لا يعطي الحرية للطلبة لكي يعبروا عن مواقفهم. لنكن صرحاء ولو لدقيقة واحدة الحكومة مدفوعة باختيارات واملاءات صندوق النقد الدولي. الذي يحاور الطلبة من قريب ايا كان سيقتنع باسباب مقاطعتهم لانه لا يعقل ان يختار الطالب التضحية بسنة من عمره عبثا…لنكن عاطفيين ولو لدقيقة فالمقاطعون ابناؤنا وفلذات اكبادنا ولن ينمحي الحقد من قلوبنا كاباء على هذه الحكومة ان هي خضعت للشركاء واصحاب الشكارة ثم ثانيا على المسؤولين عن الملف ان يكونوا صادقين لا ان يسعوا الى خلق التفرقة بين الطلبة بادعاء ان بعض اباء الطلبة يشتكون من تهديدات التنسيقية…الوصاية لاتكون على طلبة من مثل هؤلاء الذين كتبوا ملحمة في الصدق والشفافية…نتمنى صادقين ان لا تتاثر صورة الوطن بمثل هذه المشاكل …