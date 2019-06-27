تأجيل الزيارة الملكية إلى مدينة طنجة لاسباب مجهولة

هبة بريس – مكتب طنجة

تأجلت الزيارة الملكية التي كانت مرتقبة اليوم الخميس إلى مدينة طنجة لأسباب مجهولة حسب ما افادت به مصادر حسنة الاطلاع .

وأضافت المصادر أن الزيارة تم تأجيلها إلى غاية يوم غد الجمعة أي بعد 24 ساعة، فيما ظلت أسباب تأجيلها غير معروفة.

و كان من المرتقب أن يحل الملك محمد السادس ظهر اليوم الخميس بمدينة طنجة، غير أنه أجل زيارته، حيث ذكرت ذات المصادر أن الأسباب وراء هذا التأجيل المفاجئ تعود إلى وقوف لجنة تتبع المشاريع الملكية على عدم انتهاء الأشغال بمشاريع كان مقررا أن يتم تدشينها.

وكان من المنتظر أن يحل الملك محمد السادس اليوم الخميس بطنجة من أجل تدشين الشطر الثاني من الميناء المتوسطي

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