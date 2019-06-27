تفكيك خلية الحوز .. رصد مخبأين بضيعتين بالمنطقة

هبة بريس

مكنت الأبحاث والتحريات المنجزة من طرف المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، على خلفية تفكيك الخلية الإرهابية الموالية لتنظيم “داعش”، بتاريخ 25 يونيو الجاري بجماعة أوريكا بمنطقة الحوز، من رصد مخبأين يوجدان بضيعتين تابعتين لهذه الجماعة، تم إعدادهما من طرف أفراد هذه الخلية الإرهابية.

وذكر بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية أن عمليات التفتيش المنجزة بتاريخ 27 يونيو الجاري، بهذه المخبأين، أسفرت عن حجز كمية وافرة من مواد كيماوية وكمية أخرى من مسحوق أسود اللون ونشارة الألمنيوم، بالإضافة إلى قنينتين صغيرتين لغاز البوتان، وأقنعة، وأدوات تستعمل في التلحيم، ومصابيح صغيرة وأسلاك كهربائية وكرات حديدية صغيرة ومتوسطة الحجم، يحتمل استعمالها في صناعة وإعداد مواد متفجرة، وهي المواد التي سيتم إخضاعها للخبرة العلمية من طرف المصالح المختصة.

تجدر الإشارة إلى أن البحث الجاري مع العناصر الموقوفة، مكن من كشف ضلوعهم في التخطيط لتنفيذ عدة مشاريع إرهابية بالغة الخطورة كانت تستهدف مواقع حساسة بالمملكة.

وأشار المصدر إلى أنه سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام العدالة فور انتهاء البحث الذي يجري معهم تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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