مهنيو “ميدي 1 تيفي ” يحتجون ضد الادارة ويطالبون بتسوية وضعيتهم المالية

هبة بريس – اس.بويعقوبي

يخوض مهنيو قناة “ميدي 1 تي في”، المنضوون تحت لواء نقابة “مهنيي ميدي 1 تي في”، والاتحاد المغربي للشغل، يوم غد الجمعة، وقفة احتجاجية، أمام مقر القناة في طنجة.

وعبر مهنيو “ميدي 1 تي في”، على تنديدهم لما أسموه “أسلوب الإدارة، في التعاطي مع الحوار الاجتماعي”؛ وأشاروا إلى أن هذا الحوار ” لم يسفر سوى عن هدر الوقت، وتضييع المصالح، وتعطيل حل المشاكل، على بساطتها”.

وطالبت النقابة في هذا السياق، “بتسوية وضعية الزملاء المتعاقدين (فئة المناولة) الذين هم في وضعية تعاقدية غير مستقرة”، مستنكرة استمرار القناة في التعاقد مع المهنيين بهذه الطريقة.

وكانت النقابة قد استنكرت في وقت سابق تعامل إدارة ميدي آن تيفي مع العاملين بالقناة، مُحملة الادارة مسؤولية استقالة عدد كبير من الصحافيين والتقنيين من القناة.

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