تمارة .. مدير مؤسسة تعليمية يعتدي على حارسة عامة وينعتها ب”الحمارة”

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هبة بريس
أقدم مدير مؤسسة تعليمية، صباح يومه الخميس، على الاعتداء بالسب بعبارات نابية على اطار بالمؤسسة.
وحسب التلاميذ الذين عاينوا الواقعة، فقد تعمد مدير ثانوية مولاي علي الشريف، الاعتداء بكلمات نابية على حارسة عامة بنفس المؤسسة على مرأى ومسمع من الجميع .
وأضاف ذات الشهود، أن المدير هاجم المعنية بالأمر بعبارات غير لائقة ناعتا إياها ب”الحمارة، الكلبة”، قبل أن يتدخل عدد من المتواجدين لمحاولة اسكاته.
وأمام هذه الواقعة، طالب عدد من آباء وأولياء التلاميذ المصالح المعنية بالتدخل لردع المدير الذي وجب أن ينتظر منه تلقين أبجديات العلم والتربية، بدل عبارات السب والقذف المرفوضة.
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المجموع 8 آراء
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متتبع
في 16:56
نشوفو اش دارت
و تكون غا تستاهل
لانه لن يتنرفز بدون مبرر
غير معروف
في 19:08
لا يمكن أبدا لمدير ثانوية مولاي على الشريف الاعتداء على أي إطار يعمل معه بأي شكل من الأشكال، فهو رجل متحضر، و لبق، جمعتنا معه سنوات من العمل كانت من الروعة بما كان…
Mounaim
في 19:09
تبينوا قبل نشر الأخبار. مدير الثانوية المذكورة معروف بحسن تعامله.
شاهد عيان
في 19:19
تلميذ من عين المكان أقول أن هذا كذب و بهتان و الجميع يشهد انها هي من بادرت بالسب و القذف بألفاظ نابية و صادمة
مستغرب
في 19:20
أخلاق و الطبع الهادئ لمدير هذه المؤسسة بعيد كل البعد عن مثل هذه السلوكات. لا أصدق هذا الخبر.