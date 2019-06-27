تمارة .. مدير مؤسسة تعليمية يعتدي على حارسة عامة وينعتها ب”الحمارة”

هبة بريس

أقدم مدير مؤسسة تعليمية، صباح يومه الخميس، على الاعتداء بالسب بعبارات نابية على اطار بالمؤسسة.

وحسب التلاميذ الذين عاينوا الواقعة، فقد تعمد مدير ثانوية مولاي علي الشريف، الاعتداء بكلمات نابية على حارسة عامة بنفس المؤسسة على مرأى ومسمع من الجميع .

وأضاف ذات الشهود، أن المدير هاجم المعنية بالأمر بعبارات غير لائقة ناعتا إياها ب”الحمارة، الكلبة”، قبل أن يتدخل عدد من المتواجدين لمحاولة اسكاته.

وأمام هذه الواقعة، طالب عدد من آباء وأولياء التلاميذ المصالح المعنية بالتدخل لردع المدير الذي وجب أن ينتظر منه تلقين أبجديات العلم والتربية، بدل عبارات السب والقذف المرفوضة.

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