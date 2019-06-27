مصر.. منع علاء مبارك من حضور مباريات كأس الأمم الإفريقية

هبة بريس - وكالات

قال علاء مبارك نجل الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، إنه تم منعه من حضور مباريات كأس الأمم الإفريقية في مصر، بعد حضوره مباراة منتخب مصر ضد منتخب الكونغو، أمس الأربعاء.

وعلق مبارك في منشور له على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”: المرة الجاية شكلها جالس ومعلق الـFan Id بعد حظره، وبتفرج على المباراة أمام التلفاز”.

وجاء تعليق نجل الرئيس المصري الأسبق بعد نشره تغريدة قال فيها: “من مدرجات تالتة شمال مبروك لمنتخبنا الوطني الفوز اليوم”، حيث طلب منه أحد المتابعين الجلوس المرة القادمة في مدرجات الثالثة يمين المشهورة بجمهور نادي الزمالك، ليرد عليه قائلا أنه تم حظر الــFan Id.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي، قد ضجت بصور علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، أثناء تواجده في ملعب القاهرة خلال مباراة المنتخب المصري لكرة القدم أمام نظيره الكونغولي.

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