بلهندة: مواجهة ساحل العاج صعبة.. وجاهزون لتقديم مباراة رائعة

هبة بريس - القسم الرياضي

أكد يونس بلهندة، لاعب المنتخب الوطني المغربي، أن مواجهة يوم غد الجمعة، التي ستجمعهم بساحل العاج، ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس أمم إفريقيا 2019، ستكون صعبة للغاية.

وقال بلنهدة، اليوم الخميس، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: “إن مواجهة الغد صعبة للغاية، نظرا لأن الفريقين يعرفان بعضهما البعض جيدا”.

وتابع لاعب غلطة سراي التركي، أن مباراة يوم غد مهمة، لأن الفوز فيها يعني التأهل لدور ال16 من البطولة الإفريقية.

وأضاف أن الغياب عن المباراة الأولى كان صعبا، لكن “الأسود” يملكون مجموعة جيدة من اللاعبين، وقادرون على تعويض أي غيابات.

وأكد بلهندة أنه جاهز للمشاركة في مباراة الغد، واعدا بأن يقدم اللاعبون مباراة رائعة.

يشار إلى أن المنتخب المغربي، يتصدر المجموعة الرابعة، مناصفة مع ساحل العاج، بعد تمكن كلا المنتخبين من الفوز في أول مباراة على حساب ناميبيا وجنوب إفريقيا على التوالي.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0