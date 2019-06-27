رونار يؤكد صعوبة مباراة كوت ديفوار ويتمنى تأهل “الأسود” و”الفيلة”

هبة بريس - القسم الرياضي

أكد مدرب المنتخب الوطني المغربي هيرفي رونار أن مواجهة كوت ديفوار لن تكون سهلة بحكم أن الفريقين يعرفان بعضهما البعض , وقال أنه يجب نسيان المباريات الماضية والتركيز على مواجهة غد والتي سيكون لها طابع خاص وحسابات جديدة .

وأضاف الثعلب الفرنسي أن المهم بالنسبة إليه هو تحقيق الفوز والتأهل والذهاب بعيدا في البطولة , حيث أكد ان منتخب الفيلة تطور كثيرا وسيطر على مباراة جنوب افريقيا واستطاع الفوز بأقل مجهود , حيث قال عنهم :” شاهدت مباراة كوت ديفوار وجنوب افريقيا , ووجدت فريق متحكم لم يبدل جهدا كبيرا للفوز , هذه ميزتهم , يعرفون كيف يقسمون المجهود على جميع أطوار المباراة , لديهم مدرب رائع سبق لي أن اشتغلت معه , انه مثابر ويعرف كيف ينظم صفوف لاعبيه “.

وعن خطورة اللاعب سيري أكد المدرب الفرنسي أن المنتخب الإيفواري يتوفر على 11 لاعب وكلهم بمستوى جيد , وسيري مجرد لاعب وسط المجموعة .

وتمنى هيرفي رونار أن يتمكن المنتخب المغربي والمنتخب الإيفواري من تحقيق التأهل للدور المقبل بحكم العلاقة الجيدة التي تربطه بالشعب الإيفواري والذي سبق وأن أشرف على منتخبه الوطني .

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