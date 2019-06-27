احتجزوا شخصين وسلبوهما مبلغا ماليا ودراجة نارية .. توقيف 3 أشخاص بالرباط

هبة بريس

تمكنت فرقة مكافحة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط، مساء أمس الأربعاء، من توقيف ثلاثة أشخاص، أحدهم من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالاحتجاز والسرقة والتهديد بواسطة السلاح الأبيض.

وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها اليوم الخميس، بأن ولاية أمن الرباط كانت قد توصلت، زوال أمس الأربعاء، بشكاية من شخصين حول تعرضهما للاحتجاز وسرقة مبلغ مالي ودراجة نارية من طرف المشتبه فيه الرئيسي ومرافقيه، بعدما حضرا إلى منزله لمعاينة دراجة نارية ادعى أنه يرغب في بيعها، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتدخلات الأمنية المنجزة عن توقيف ثلاثة مشتبه فيهم وحجز أربعة أسلحة بيضاء من أحجام مختلفة، وأحبال بلاستيكية، فضلا عن ضبط دراجة نارية يجري التحقق من وضعيتها القانونية والتقنية.

وقد تم حسب البلاغ، الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، كما تتواصل الأبحاث والتحريات لتوقيف شخص رابع يشتبه في تورطه في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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