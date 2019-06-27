وجدة… إنتحار شاب عشريني شنقا‎

نُشر بتاريخ :  2019-06-27 - 13:29
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هبة بريس : وجدة

أقدم شاب يبلغ من العمر حوالي 26 سنة صباح اليوم الخميس 27 يونيو الجاري على الانتحار من خلال شنق نفسه باستعمال حبل داخل منزل أسرته الواقع بحي بودير.

وحسب مصدر مطلع، فالشاب كان يعاني قيد حياته من مشاكل مادية، دفعته الى الإقدام على شنق نفسه في وقت مبكر من صباح اليوم، قبل أن تجده والدته جثة هامدة.

وفور علمها بالخبر، هرعت سيارة الوقاية المدنية حوالي الساعة العاشرة والنصف صباحا ورفع الجثة وإحالتها على مستودع أموات مستشفى الفارابي لإخضاعها التشريح الطبي بناء على تعليمات النيابة العامة، كما فتحت المصالح الأمنية تحقيقا معمقا في الواقعة.

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