أمن طنجة يوقف محترف سرقة بالعنف

اس.بويعقوبي – هبة بريس

تمكنت المصلحة الولا ئية للشرطة القضائية لولاية امن طنجة بتاريخ أمس الاربعاء من توقيف شخص يبلغ من العمر 30 سنة للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة بالعنف.

المعني بالامر جرى توقيفه بتاريخ الأمس وسط المدينة بعد تحريات وأبحاث بشأن شكاية تقدم بها أحد المواطنين تفيد بتعرضه للسرقة بالعنف على ساحة المدينة من طرف شخصين مجهولين كانت قد وثقتها إحدى كاميرات المراقبة قريبة من عين المكان حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المكثفة على ضوء الشريط من تحديد هوية الفاعل الرئيسي وكذا شريكه الذي لازال البحث جاريا لتوقيفه.

وقد تم الاحتفاظ بالمعني بالامر رهن تدبير الحراسة النظرية لفائية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة

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