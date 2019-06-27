مصر .. اندلاع حريق بالسوق القديم وسط القاهرة

هبة بريس - وكالات

اندلع حريق هائل صباح اليوم الخميس بالسوق القديم بمنطقة العتبة التجارية، وسط العاصمة المصرية القاهرة.

وتلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة بلاغًا يفيد بنشوب حريق هائل في عدة محلات وسوق العتبة القديمة.

وعلى إثر ذلك تم الدفع بـ12 سيارة إطفاء ومحاصرة النيران، وقام الأمن بغلق شارع الأزهر في الاتجاهين، لمنع خطر امتداد الحريق لباقي المحال المجاورة.

وتمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من إخماد الحريق، والقيام بعمليات تبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

وقال مصدر أمني، إن الحريق التهم عددًا من الباكيات، وجار تحديد الخسائر.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0