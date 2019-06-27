ماجد المهندس وحمزة نمرة ودنيا باطما وآخرون نجوم الدورة الرابعة لمهرجان افران الدولي

تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يعود المهرجان الدولي لإفران في دورته الرابعة، وستفتتح فعالياته بتكريم الفن المحلي أحيدوس. هذا الفن التعبيري الموسيقي الذي يتجسد برقصات تقليدية وأهازيج شعرية بأنغام الدف، وكما يعتبر التسلية المفضلة لأمازيغ الأطلسين الكبير والمتوسط ويمثل وسيلة تعبيرهم الشاملة والحيوية.

وهكذا سيكون افتتاح المهرجان سنفونية لأحيدوس التي رأت النور سنة 2017 بمبادرة من جمعية منتدى إفران للتنمية والثقافة، وسيؤديها 220 فنانا من بين 22 فرقة أحيدوس، تعتبر هذه السنفونية الأولى من نوعها وتتخذ شعار احترام التنوع الثقافي في مجتمعاتنا، كما تمثل عنوان تعايش جميع المجموعات والأفراد ذوي الهويات الثقافية المتعددة، المتنوعة.

و ستشهد هذه الدورة مشاركة أسماء وازنة في عالم الفن الموسيقي المغربي، العربي، وسيكون الجمهور على موعد مع برنامج غني ومتميز سيرضي ويستجيب لأذواق وانتظارات الجميع.

و ستحتفي ساحة “التاج” بألحان وأنغام سهرات موسيقية من تنشيط فنانين مغاربة. حيث ستفتتح العروض بفرق فولكلورية تبرز غنى التراث الفني المحلي، متبوعة بحفلات موسيقية لكل من المعلم القدير حميد القصري، الفنانون مهدي موزين، زهير بهاوي، فاطمة الزهراء العروسي، النجمة المغربية والعربية دنيا باطمة وكذا نجم الموسيقى المغربية حتيم عمور.

و ستبدأ الحفلات الموسيقية المبرمجة على ساحة “أرز بلادي” ب NRJ Music Tour، المعروفة بكونها مزيجا من الأنواع والفنانين الموسيقيين الوطنيين والدوليين.

أما بالنسبة لمحبي الموسيقى العربية والشرقية، فهم على موعد مع الفنان المصري حمزة نمرة، والحفلة الموسيقية المنتظرة لنجم الأغنية العربية، المغني والملحن العراقي ماجد المهندس.

في ختام الدورة الرابعة للمهرجان الدولي لإفران، سيستمتع جمهور ساحة أرض بلادي بأداء الفنان الفنان الفرنسي ذو الأصول الكاتالانية Kendji Girac.

وكما العادة، موازاة مع البرنامج الفني الترفيهي الموسيقي، للجمهور موعد مع أنشطة بدخول مفتوح: دوري كرة السلة 3X3، دوري في كرة القدم المصغرة، سباق العدو الريفي، مسابقة الصيد بالقصبة، دوري لعبة الورق، البادمنتن، وكذا عروض فضاءات مفتوحة تكرم وتعيد مجد الآلات الأكثر شعبية في الموسيقية المغربية لتقريبها من الجمهور العريض.

كما ينظم المهرجان ندوة بعنوان: “الحفاظ على شجر الأرز” لتحسيس الساكنة بأهمية هذا الشجر باعتباره تراثا وطنيا وجب الحفاظ عليه.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0