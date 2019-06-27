“الكاف” يعين حكما كاميرونيا لإدارة مباراة “الأسود” ضد ساحل العاج

هبة بريس - شفيق عنوري

عينت لجنة التحكيم التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الحكم الكاميروني، أليوم نيانت، لإدارة مباراة المنتخب الوطني المغربي ونظيره الإفواري، والمقررة يوم غد الجمعة، لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة ب”الكان”.

ويساعد نيانت في مهمته مواطناه، إيفاريست مينكويندي كمساعد أول، وإيلفيس جاي كمساعد ثاني، فيما سيتولى نغومبو من الكونغو الديمقراطية دور الحكم الرابع، وسيكون مواطنه جون ديديي ماسمبا، مندوبا للمباراة.

وسبق لنيانت أن قاد عددا من مباريات المنتخب المغربي، أبرزها إدارته لموقعة خصم “الأسود” المقبل، ساحل العاج، في دور المجموعات من كأس أمم إفريقيا 2017، والتي انتهت بفوز العناصر الوطنية بهدف نظيف.

وأدار الحكم الكاميروني المباراة الافتتاحية من كأس أمم إفريقيا الحالية، والتي جمعت بين المنتخب المصري مستضيف البطولة، ونظيره الزمبابوي، والتي انتهت بفوز “الفراعنة” بهدف نظيف.

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