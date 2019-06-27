أنباء عن تفجير إرهابي وسط العاصمة التونسية

هبة بريس - وكالات

ذكرت وسائل إعلام تونسية، أن انفجارا يرجح أنه عمل إرهابي هز اليوم الخميس، شارع شارل ديغول، وسط العاصمة تونس.

وأفادت وكالة “رويترز” بأن الهجوم استهدف سيارة للشرطة في وسط العاصمة.

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