إغلاق حمامي سباحة في فرنسا بسبب خلاف حول الـ“البوركيني“

هبة بريس - وكالات

أعلن رئيس بلدية مدينة ”غرونوبل“ الفرنسية إغلاق حمّامي سباحة تابعين للبلدية بالرغم من موجة الحر التي تجتاح البلاد، وذلك بعد خلاف حول ارتداء نساء للباس السباحة الإسلامي الذي يسمى ”بوركيني“ ويغطي كامل الجسم.

وقالت البلدية في بيان، إن رجال الإنقاذ طلبوا إغلاق حمامي السباحة لأنهم ”موجودون هناك للحفاظ على سلامة السابحين ولا يمكنهم فعل ذلك عندما يتعين عليهم القلق بشأن الحشود“ التي نتجت عن ارتداء نساء لملابس السباحة تلك.

وأضاف البيان: ”نحن نعمل من أجل حل إيجابي“ لهذه المشكلة.

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