قايد صالح يدعو الجزائريين إلى “تفهم” قرارات الجيش

هبة بريس - وكالات

دعا رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق قايد صالح، أبناء شعبه إلى “تفهّم” قرارات المؤسسة العسكرية على وقع حركة احتجاج غير مسبوقة منذ 22 فبراير.

ويطالب المتظاهرون منذ استقالة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في أبريل برحيل وجوه الفريق القديم عن السلطة.

وقال صالح، خلال زيارة للأكاديمية العسكرية في مدينة شرشال (نحو 90 كيلومترا غرب العاصمة الجزائر)، “إننا ننتظر من شعبنا تفهماً يرتقي إلى مستوى رصيد الثقة التي تجمع الشعب بجيشه”.

وكرر الإشارة إلى أنّ “لا طموحات سياسية لقيادة الجيش الوطني الشعبي، وأعيد ذلك مرة أخرى، بأنه لا طموحات سياسية لنا”.

وتابع صالح الذي يرفض منذ أسابيع مطالبات المحتجين، خصوصا لناحية وضع أسس لمرحلة انتقالية وقيام مؤسسات انتقالية قبل إجراء أي انتخابات رئاسية، أنّ “طموحنا هو خدمة بلادنا والمرافقة الصادقة لهذا الشعب (…) للوصول ببلادنا وإياه إلى تجاوز أزمتها”.

وحذّر مرة جديدة من أنّ الجيش الجزائري “سيبقى يقظاً، بل وفي غاية اليقظة، ولن يحيد عن خط سيره الوطني، ولن يحيد عن مهامه الدستورية الوطنية التي يستوجبها الوضع الحالي في البلاد، إلى غاية انتخاب رئيس للجمهورية، في الآجال الدستورية البعيدة كل البعد عن أي شكل من أشكال المراحل الانتقالية”.

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