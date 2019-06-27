طقس الخميس .. استمرار حرارة الجو بعدد من مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، الخميس، أن يكون الطقس حار نسبيا بالجنوب الشرقي، والمنطقة الشرقية، وبأقصى جنوب المملكة.

وستتشكل سحب منخفضة كثيفة فوق سواحل وسهول المحيط الأطلسي الشمالية و الوسطى، والواجهة المتوسطية، وشمال الأقاليم الجنوبية حيث ستكون مرفوقة بكتل ضبابية محلية، فيما ستكون الأجواء قليلة السحب إلى صافية بباقي المناطق. مع هبوب زوابع رملية محلية داخل الأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية شيئا ما من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية، وضعيفة إلى معتدلة من الشمال الغربي بالمناطق الوسطى والشمال، ومن القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي للبلاد وبجنوب المنطقة الشرقية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 12 و17 درجة بالمرتفعات، وما بين 24 و28 درجة بالجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد، وما بين 18 و 23 درجة بباقي أرجاء البلاد.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 22 و28 درجة بالقرب من السواحل ، وما بين 29 و35 درجة بالمرتفعات، والسهول الشمالية و الوسطى للمحيط الأطلسي والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية، وما بين 36 و42 درجة بالمنطقة الشرقية، والجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0