مملكة البحرين تجدد التأكيد على موقفها الداعم للحقوق المشروعة للمغرب على أقاليمه الجنوبية

هبة بريس

جددت مملكة البحرين، خلال اجتماع لجنة الـ 24 بالأمم المتحدة، المنعقد في نيويورك، التأكيد على موقفها الداعم للحقوق المشروعة للمغرب على أقاليمه الجنوبية.

وقالت ممثلة البحرين، في تدخل لها خلال هذا الاجتماع “تجدد مملكة البحرين موقفها الداعم للحقوق المشروعة للمملكة المغربية الشقيقة على أقاليمها الجنوبية وفقا لمبادرة الحكم الذاتي، والمساند لجهودها الهادفة لإيجاد حل سياسي لقضية الصحراء في إطار سيادة المملكة المغربية ومبادراتها التنموية في هذه المنطقة”.

وشددت، في هذا الصدد، على أن مملكة البحرين “ستبقى إلى جانب المملكة المغربية ضد أي استهداف لسيادتها ووحدتها الوطنية والترابية”.

من جهة أخرى، أعربت ممثلة البحرين عن تقدير بلادها للجهود المتواصلة التي يقوم بها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس لاستئناف المسار السياسي الرامي للتوصل إلى حل دائم لقضية الصحراء المغربية، يقوم على التوافق ويستند إلى قرار مجلس الأمن رقم 2468 والقرارات الدولية ذات الصلة.

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