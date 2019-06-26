ندلاع حريق مهول داخل مصنع للبونج بفاس

خالد لعروسي ـ هبة بريس

اندلع مساء اليوم الاربعاء 26 يونيو 2019 حريق مهول داخل مصنع للبونج معروف بمدينة فاس، يوجد قرب منطقة عرصة الزيتون ببنسودة ، ما خلف وقوع خسائر مادية جسيمة.

ووفق شاهد عيان لـ “هبة بريس ”، قال : إن أسباب اندلاع النيران بهذا المصنع ما تزال إلى حدود كتابة هذه الأسطر مجهولة، مشيرا إلى أن دخان كثيف جدا انتشر في السماء، حيث تسبب في حالة من الخوف والهلع في صفوف الساكنة القريبة من المكان ، وأضاف ،ان الحريق الذي شب في المصنع، لم يخلف أية خسائر في الأرواح. و زاد قائلا: أن عناصر الوقاية المدينة حلوا بعين المكان، مباشرة بعد توصلهم بإخبارية في الموضوع. وانه وبالرغم من خطورة الحادث، فقد تمكنت من السيطرة على الحريق خوفا من انتشاره في باقي زوايا المصنع .

وفور علمها بالحادث ، انتقلت جميع المصالح الأمنية ورجال الوقاية المدنية إلى عين المكان لمعاينة الواقعة، وتم فتح تحقيق في الموضوع لمعرفة ظروف وملابسات وقوع هذا الحادث.

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