افتتاح إقامة و مركز اصطياف خاص بأفراد القوات المسلحة الملكية

هبة بريس - الرباط

أشرفت لجنة تابعة للقيادة العامّة للقوّات المسلّحة الملكيّة، على افتتاح مركز للإقامة الفندقيّة لفائدة الضّبّاط وضبّاط الصّف والمتقاعدين، وأسرهم و كذلك مركز اصطياف خاص بالأطفال، بشاطئ الرّيفيّين بالقرب من الفنيدق.

وكشف بلاغ صحفي، على أن هذه الإقامة الفندقيّة العسكريّة مخصصة للعطل والاستجمام، وسيستفيد منها الأفراد العسكريّين والمتقاعدين وأسرهم، إلى جانب الموظّفين المدنيّين التابعين لإدارة الدّفاع الوطنيّ، وكذا المتقاعدين وأسرهم التّابعين لمؤسّسة الحسن الثّانيّ للأعمالالاجتماعية لقدماء العسكريّين وقدماء المحاربين.

وأضاف بلاغ صحفي أن هذا المشروع الّذي يمتدّ على مساحة 3.50 هكتار، سيقوم بتعزيز البنية التّحتيّة للمديريّة العامّة للمصالح الاجتماعيّة للقوّات المسلّحة الملكيّة لتلبية احتياجات أفرادها على المستوى الاجتماعيّ، كما أنه يعكس اهتمام هذه المديرية بتنويع الخدمات التّي تقدّمها لفائدة أفرادها وذويهم.

وتضمّ هذه المنشأة الجديدة الّتي تمّ تدشينها بالقرب من شاطئ الرّيفيّين، 32 شقّة مخصّصة للضّباط، و36 شقّة مخصّصة لضبّاط الصّف، تتراوح مساحتها بين 116 و119 متر مربّع، موزّعة على مبنيين بطابقين، وتحتوي كلّ شقّة على غرفة معيشة بها تلفاز بشاشة مسطّحة، وغرف نوم منفصلة للآباء والأطفال، وحمّام، ومطبخ مجهّز بالكامل، بما يوفّر للعائلات كلّ وسائل الرّاحة. كما تتوفّر بالمنشأة الإصطيافيّة حوضان للسّباحة، ومقتصديّة، وملعب رياضيّ، إضافة إلى فضاء أخضر فسيح، وموقف للسيّارات.

أما بالنسبة لمركز الاصطياف الخاص بالأطفال فإنه يتكون منمبنى يضم طابقين. يحتوي الطّابق الأرضيّ قاعة استقبال، وغرفة متعدّدة الأغراض، جناح طبيّ، ومطبخ وقاعة الأكل، إلى جانب مستوصف، فيما يضمّ الطّابق الأوّل مكاتب إداريّة، وفي الطّابق الثّانيّ 20 غرفة، و6 صالات مشتركة، و 7 غرف للمؤطّرين.

وتبلغ سعة هذه الإقامات 120 سريرا، ستمكّن من استقبال 360 مستفيدا من أبناء أفراد القوّات المسلّحة الملكيّة النّشيطين والمتقاعدين، والموظّفين المدنيّين بإدارة الدّفاع الوطنيّ، وأولئك التّابعون لمؤسّسة الحسن الثّانيّ للأعمال الاجتماعيّة لقدماءالعسكريّين وقدماء المحاربين، وذلك خلال ثلاث فترات مدّة كلّ واحدة منها 15 يوما.

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