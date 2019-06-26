شرطة “بيلو” توقف ام بسبب تركها ابنها داخل سيارتها

هبة بريس ـ وكالات

طفل يبلغ من العمر 6 أشهر ، وجد محبوسًا في سيارة ، في ساحة انتظار السيارات في سوبر ماركت ، في بيلو (أيسن).

وكانت درجة الحرارة ” تقترب بالفعل من 30 درجة مئوية في الظل ، كما يقول لونيون وهو ما اضطرمعه وكلاء المتاجر ، الى إجراء عدة مكالمات بواسطة مكبرات الصوت لتحذير والدي الطفل ، ولكن دون جدوى.

تواجد الطفل بداخل السيارة تحت درجة حرارى مرتفعة جع المارة يربطون الاتصال بشرطة سواسون والتدخل ، وكسر نافذة السيارة حيث تم استخراج الرضيع ، بحضور طبيب سمور.

الأم التي وصلت إلى مكان الحادث بعد لحظات قليلة ، تم اعتقالها ووضعها في الحجز بينما يوجد الطفل ، بصحة جيدة و عهد إلى والده.

والعقوبة القصوى بموجب قانون العقوبات في هذا النوع من الحالات هي السجن لمدة عامين.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0