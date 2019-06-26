المنتخب المصري يفوز على الكونغو الديمقراطية ويتأهل لدور الـ 16

هبة سبور - شفيق عنوري

تأهل المنتخب المصري لدور ال16 من بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، التي تحتضنها أراضيه، وذلك بعد تغلبه على الكونغو الديمقراطية، في ثاني جولات دور المجموعات.

وافتتح أحمد المحمدي التسجيل لمنتخب “الفراعنة” في الدقيقة ال25، قبل أن يضيف زميله محمد صلاح ثاني الأهداف في الدقيقة ال43.

وبهذا الانتصار، رفع منتخب مصر رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، بفارق نقطتين عن أوغندا الثانية، والتي ضمنت بنسبة كبيرة تأهلها للدور المقبل، وخمس نقاط عن زمبابوي الثالثة، فيما تتذيل الكونغو الترتيب بدون نقاط.

ويواجه المنتخب المصري نظيره الأوغندي في ختام مباريات المجموعة من أجل تحديد هوية المتصدر، فيما سيسعى زمبابوي والكونغو للحفاظ على آمالهما في بلوغ الدور المقبل.

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