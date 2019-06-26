سطات..السلطات تحبط مسيرة احتجاحية لمعطلين صوب الرباط

محمد منفلوطي_هبة بريس

كشفت مصادر هبة بريس، أن حنكة كل من قائد الدرك الملكي وقائد قيادة بمركز اولاد سعيد اقليم سطات، رفقة معاونيهم ، نجحوا في اقناع مجموعة من المعطلين من حاملي الشهادات للعدول عن استئناف مسيرتهم الاحتجاجية التي قادتهم من منطقة الرحامنة صوب مدينة الرباط مشيا على الاقدام مطالبين بتوفير فرص شغل، حيث تم فتح حوار بناء معهم اسفر عن ايقاف مسارهم الاحتجاجي واقناعهم بالعودة الى منطقتهم بعد ان وفورا لهم وسيلة نقل مناسبة.

وأضافت ذات المصادر ان مجموعة من المعطلين البالغ عددهم تقريبا 12 شخصا، قادت مسيرة مشيا على الاقدام، قبل أن تحاصرهم قوات الدرك الملكي والسلطات المحلية على مستوى الطريق الوطنية رقم 9 الرابطة بين سطات ومراكش ظهر اليوم الاربعاء على مستوى جماعة اخميسات الشاوية مانعة إياهم من استئناف مسيرتهم الاحتجاجية عبر اقناعهم بالعودة، بعد أن فتح معهم المسؤولان السالفان الذكر حوارا كان كافيا لاقناعهم.

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