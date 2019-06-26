التعادل يحسم مواجهة أوغندا وزيمبابوى

هبة بريس ـ رياضة

تعادل منتخب زيمبابوى مع نظيره منتخب أوغندا بنتيجة 1 – 1، فى المباراة التى جمعت المنتخبين مساء اليوم الأربعاء على ملعب “القاهرة”، ضمن منافسات الجولة الثانية عن المجموعة الأولى، فى كأس أمم أفريقيا 2019، التى تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل.

وكان منتخب أوغندا البادئ بالتسجيل فى الشوط الأول، عن طريق لاعبه إيمانويل أوكوى فى الدقيقة 12 من زمن المباراة.

و نجح نجم منتخب زيمبابوى ختاما بيليات فى إدراك هدف التعادل فى الدقيقة 40 من عمر المباراة، لينتهى الشوط الأول بنتيجة التعادل 1 – 1.

وحافط منتخب أوغندا على صدارته للمجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، بينما حصد منتخب زيمبابوى النقطة الأولى فى البطولة، ليحتل المركز الثالث، قبل مواجهة منتخبنا الوطنى ضد الكونغو فى العاشرة من مساء اليوم.

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