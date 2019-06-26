الداخلية تفتح الباب لخلافة بوعيدة على رأس جهة كلميم واد نون

هبة بريس ـ الرباط

عمم والي جهة كلميم واد النون، اليوم الأربعاء، إخبارا، كشف من خلاله عن فتح باب الترشيحات لمنصب رئيس جهة كلميم واد النون، ابتداء من غد الخميس، وإلى غاية الإثنين المقبل فاتح يوليوز، مشيرا إلى أن الترشيحات سيتم استقبالها في مقر الولاية

وأشارت ولاية الجهة أن باب الترشيحات محدد في الفترة مايين 27 من يونيو وإلى غاية الفاتح من يوليوز المقبل، وذلك تطبيقا لمقتضيات المواد 13 و 14 و22 و 23 و62 و 64 من القانون المنظم للجهات 14-111.

ونفى رئيس مجلس جهة كلميم واد نون، عبد الرحيم بوعيدة، في وقت سابق خبر استقالته من رئاسة المجلس، مؤكدا بأنه اكتشف الخبر عبر وسائل الاعلام السمعية والبصرية، ولاعلاقة له من قريب ولا من بعيد بهذه الاستقالة، مشددا بأن هذا الأمر يعتبر ” مؤامرة ضدي. ”

وأضاف بوعيدة في فيديو مباشر نشرته صفحات فيسبوكية، أن ” خبر استقالته ” نزل عليه كالصاعقة، مضيفا ” كنت حينها أتواجد أنذاك بمراكش، واستغربت كيف انتقلت بسرعة البرق، كي أضع استقالتي فوق مكتب وزير الداخلية “.

اضافة الى هذا ، قال بوعيدة، في تدوينة نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إنه توجه عبر مفوض قضائي لوزارة الداخلية لتبليغها بالتعرض “فرفضوا الاستلام بحجة أنه يجب أن يرسل إما عن طريق البريد المضمون وقد ارسلناه، وإما عن طريق السلم الإداري، وهذا ما قمنا به اليوم عبر مفوض قضائي ونفس الرفض دائما”.

ويضيف بوعيدة في ذات التدوينة ” أن الحجة التي قدمت له من طرف الولاية هذه المرة أن التعرض يجب أن يقدم لوزارة الداخلية، لأن الولاية لاتملك أي استقالة، متسائلا “إذن من سنبلغ !!!”.

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