“بيتكوين” تواصل قفزاتها متجاوزة 13 ألف دولار

هبة بريس ـ وكالات

عادت عملة “بيتكوين” الرقمية للزيادة مجدداً، متجاوزةً حاجز 13 ألف دولار، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ مارس 2018، بحسب ما ذكره موقع “سي بي إن سي”، اليوم الأربعاء.

وشهدت “بيتكوين” قفزةً يوم الاثنين الماضي، رافعةً قيمتها بأكثر من 10% مطلع الأسبوع الجاري، ومتأثرة بإعلان عملاق التكنولوجيا الأمريكي “فيسبوك” عن إطلاق مرتقب لعملتها الرقمية “ليبرا”.

وكان إعلان شركة “فيسبوك” اعتزامها إطلاق عملة رقمية قد أكد دلائل تجدُّد الاهتمام السائد بالعملات المشفرة وتقنية “بلوك تشين” عموماً.

وقال المحلل الاقتصادي في “إي تورو”، ماتي جرينسبان، في تصريح سابق لوكالة “رويترز”: إن “مكاسب بيتكوين تبرز التفاؤل المتزايد في أسواق المستثمرين الأفراد بأن خطط فيسبوك جزء من توجُّه أوسع نطاقاً للشركات الكبرى صوب تبني العملات الرقمية”.

جدير بالذكر أن “بيتكوين” عملة رقمية ونظام دفع عالمي، يمكن مقارنتها بالعملات الأخرى مثل الدولار أو اليورو، لكن مع عدة فوارق أساسية، من أبرزها أنها عملة إلكترونية بشكل كامل تتداول على الإنترنت فقط من دون وجود فيزيائي لها.

ما رأيك؟ المجموع 5 آراء 0 5