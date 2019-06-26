المغرب.. 222 متابعا في قضايا الإرهاب خلال 2018

هـبة بـريــس

قالت النيابة العامة إن عدد المتابعين في قضايا الإرهاب خلال 2018، بلغ 222 شخصا، نصفهم توبعوا بتهمة الإشادة بالإرهاب .

جاء ذلك في التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة، الأربعاء، حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة ;.

وأضاف التقرير تصنيف الأعمال الإجرامية التي تم اكتشافها خلال 2018 وأحيلت على القضاء، يوضح أن جريمتي الإشادة بالإرهاب والتحريض عليه تحتل المقدمة.

ولفت إلى أن بينها 107 متابعات بتهمة الإشادة بالإرهاب، و81 متابعة بتهمة التحريض على ارتكاب أعمال إرهابية .

وسجل التقرير متابعة 84 شخصا بتهمة تكوين عصابة إرهابية أو الانتماء إليها، و24 متابعة بتهمة عدم التبليغ عن جريمة إرهابية .

وزاد توضح المعطيات أن التهديدات المرتبطة بالعمليات الإرهابية تعرف استقرارا خلال السنتين الماضيتين .

وأوضحت النيابة العامة في تقريرها، أن 2018 لم تسجل فيها أي حالة للاختفاء القسري.

ويقصد بالمتابعين قضائيًا الذين تم صدور الحكم في حقهم في قضايا الإرهاب ويكونون قيد الاعتقال.

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