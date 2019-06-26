الزفزافي : أي مبادرة لحل أزمة الريف، لا تشرك المعتقلين فهي مرفوضة

هبة بريس ـ الرباط

أعلن ناصر الزفزافي، عن رفضه لأي مبادرة لحل أزمة الريف، لا تشرك المعتقلين وعائلاتهم.

وقال “قائد حراك الريف” في تدوينة نشرها والده أحمد الزفزافي على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، ان أي مبادرة بدون معتقلي حراك الريف القابعين بالسجون والمعتقلين المفرج عنهم وعائلاتهم لا تمثله.

وتساءل الزفزافي، في ذات التدوينة عن سبل حل مشكل الريف قائلا: “كيف لمن كان جزء من المشكل أن يتحدث اليوم عن الحل” مضيفا أنه:” لا يريد رجال إطفاء”.

وتأتي رسالة الزفزافي، بعد إطلاق مجموعة من الفعاليات الحقوقية والمدنية والسياسية، لمبادرات من أجل حل “أزمة الريف” والمطالبة بإطلاق سراح معتقلي الحراك الموزعين على سجون المملكة.

واصدرت هيئة الحكم بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أحكاما وصلت إلى 20 سنة سجنا موقوفة التنفيذ في حق معتقلي حراك الريف.

وقضت هيئة الحكم بسجن ناصر الزفزافي، زعيم حراك الريف، 20 سنة نافذة، ونفس العقوبة أصدرتها في حق كل من احمجيق، والبوشتاتي.

وحُوكِم كل من جمال بوحدو، وأشرف اليخلوفي، وربيع الأبلق، والحنودي بخمس سنوات نافذة، وبثلاث سنوات في حق بوزيان والنعيمي، فيما قضت بسجن كل من أنس الخطابي، اعماروش، اغطاس، والأثري سنتين نافذة.

وقضت نفس هيئة الحكم بسجن كل من جلول وأمغار وأعماروش و بلال أهباض، 10 سنوات نافذة.

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