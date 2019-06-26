بعد توثيق قيامهما بالكريساج …توقيف قاصر والبحث جاري لتوقيف العنصر الثاني

هبة بريس – الدار البيضاء

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن الحي الحسني بمدينة الدار البيضاء، مساء أمس الثلاثاء 25 يونيو الجاري، من توقيف قاصر يبلغ من العمر 17 سنة، من ذوي السوابق القضائية في السرقة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة باستعمال العنف وتحت التهديد بالسلاح الأبيض.

وكانت ولاية أمن الدار البيضاء قد تفاعلت، بسرعة وجدية، مع مقطع فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي ومتداول بين مستعملي تطبيقات التراسل الفوري على الهواتف المحمولة، يظهر فيه شخص يتعرض للسرقة من قبل شخصين على مستوى حي الألفة بمدينة الدار البيضاء.

وقد مكنت الأبحاث والتحريات المكثفة المنجزة على ضوء هذا الشريط من توقيف المشتبه فيه الذي كان يتحوز السلاح الأبيض، فيما لازال البحث متواصلا من أجل توقيف المشارك الثاني بعدما تم تشخيص هويته الكاملة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه القاصر تحت تدبير المراقبة رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة له.

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