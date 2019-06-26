الحاجب .. عمليات جراحية متخصصة في العيون لفائدة 170 مواطنا

هبة بريس

في إطار تنزيل مخطط وزارة الصحة رؤية 2025، وتنفيذا لبرنامج العمل الجهوي 2018/2019 الذي يهدف إلى الوصول عند نهاية سنة 2019 لصفر موعد في جميع التخصصات الجراحية ، نظمت مندوبية الصحة بإقليم الحاجب أيام 21-22و23 يونيو 2019 بالمستشفى الإقليمي الأمير مولاي الحسن، حملة طبية متخصصة في جراحة العيون(المياه البيضاء)، وذلك بتأطير من المديرية الجهوية للصحة لجهة فاس-مكناس، وبتنسيق مع عمالة إقليم الحاجب، السلطات المحلية، وفعاليات المجتمع المدني المتمثلة في الجمعية المغربية الطبية للتضامن، بدعم من وحدة الشيخة فاطمة بنت امبارك لطب وأمراض العيون، وجمعية الأعمال الاجتماعية لجهة فاس-مكناس، جمعية التفاؤل للتنمية، المجلس الإقليمي، جماعة الحاجب وجماعة عين تاوجطات.

ولإنجاح هذه القافلة الصحية، تمت تعبئة عدد من الأطباء والممرضين والتقنيين والإداريين، إلى جانب تجهيزات بيوطبية ولوجستيكية مهمة، بالإضافة إلى وحدتين طبيتين جراحيتين متنقلتين.

والجدير بالذكر أن كل الأطقم الصحية تعبأوا من أجل عملية الفرز وإجراء الفحوصات اللازمة للحالات التي تستدعي إجراء العمليات الجراحية المبرمجة في هاته الحملة، حيث تم فحص 365 مريض، وتم فرز 170 حالة تستوجب الجراحة والتي تم التكفل بها.

وقد مرت هاته الحملة الطبية في ظروف جيدة ولقيت استحسانا كبيرا من المرضى وأفراد أسرهم.

وبهذه المناسبة تتقدم المديرية الجهوية للصحة بجهة فاس- مكناس، بخالص الشكر والثناء إلى كافة أعضاء الفريق الطبي والتمريضي والإداري والتقني، وكل من ساهم من بعيد أو من قريب في إنجاح فعاليات هذه القافلة الطبية المتخصصة في جراحة العيون (المياه البيضاء).

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