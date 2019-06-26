حاولوا اختطاف سيدة وارتكبوا حادث سير تلقائية .. توقيف 4 أشخاص بقلعة السراغنة

هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة قلعة السراغنة، مساء أمس الثلاثاء، من توقيف أربعة أشخاص، أحدهم قاصر يبلغ من العمر 17 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالهجوم على مسكن الغير، ومحاولة الاختطاف، والاتجار في المخدرات، وإلحاق خسائر مادية بسيارة للشرطة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن الوطني كانت قد توصلت بإشعار هاتفي على الخط 19 من سيدة، تدعي أن شخصا تعرفه حاول الهجوم على مسكنها وتعريضها لمحاولة الاختطاف بمعية أشخاص آخرين، وهو ما استدعى تدخل دوريات الشرطة التي باشرت تحريات ميدانية مكنت من توقيف المشتبه فيه الرئيسي واثنين من مشاركيه، فضلا عن ضبط قاصر تسبب في إلحاق خسائر مادية بسيارة الأمن الوطني.

وتابع المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات المنجزة أوضحت أن المشتبه فيهم ارتكبوا حادثة سير تلقائية بواسطة سيارة مكتراة بعدما انزلقت بهم في قناة للري بمنطقة قروية، مباشرة بعد علمهم بأن الضحية قامت بإشعار مصالح الأمن، كما كشفت إجراءات التنقيط أن المشتبه فيه الرئيسي يشكل موضوع مذكرتين للبحث على الصعيد الوطني من طرف مصالح الدرك الملكي بمراكش لتورطه في قضايا الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأشار المصدر إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الثلاثة الرشداء تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث المنجز تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما تم إيداع القاصر تحت المراقبة، وذلك من أجل تحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية، والكشف عن كافة دوافعها وخلفياتها الحقيقية.

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