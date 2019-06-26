حلم مغربي بتشجيع “الأسود” يتحول لكابوس في مصر

هبة بريس - القسم الرياضي

تحول حلم مشجع مغربي بتشجيع “أسود الأطلس” خلال مشاركتهم في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تحتضنها مصر إلى غاية 19 يوليوز المقبل، إلى كابوس حقيقي بعد اعتقاله في “أرض الكنانة”.

وتفاجأ المشجع المغربي بإلقاء القبض عليه من طرف عناصر من الشرطة المصرية، واقتياده إلى مركز الأمن، بسبب حمل لشعار “ألتراس أسود الأطلس” وبعض وسائل التشجيع المعتادة.

وبعد يومين من اعتقاله، قامت السلطات المصرية بترحيل المشجع إلى المغرب، مع حجز جميع وسائل التشجيع الخاصة به، وذلك بسبب حملها لبعض الصور والشعارات التي وصفتها شرطة القاهرة ب”الدينية”، وهو ما يخالف القانون المعمول به في البلد.

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