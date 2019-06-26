إصابة نجم “الأسود” تهدد مشاركته في مباراة ساحل العاج

هبة سبور – القاهرة

باتت مشاركة خالد بوطيب، مهاجم المنتخب المغربي، في المباراة التي ستجمع “أسود الأطلس” بساحل العاج، يوم الجمعة المقبل، لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، مهددة، بعد تعرضه للإصابة.

وتجددت الآلام على بوطيب، خلال الحصة التدريبية التي خاضها المنتخب الوطني، مساء أمس الثلاثاء، ليتقرر إخضاع اللاعب للفصح الطبي، اليوم من أجل التأكد من إمكانية مشاركته في مباراة ساحل العاج من عدمها.

وكان كل من يونس بلهندة ونصير مزراوي ومروان داكوستا وكريم الأحمدي، قد شعروا ببعض الآلام، الأمر الذي غيبهم عن مباراة “الأسود” الأولى ب”الكان”، قبل أن يتعافوا ويعودوا لتداريب المنتخب استعدادا لساحل العاج.

يشار إلى أن المنتخب المغربي يحتل صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط، مناصفة مع ساحل العاج، بعدما تمكن الفريقان من الفوز في أولى مبارياتهما أمام كل من ناميبيا وجنوب إفريقيا على التوالي.

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