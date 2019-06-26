طاكسيات وجدة تطالب والي جهة الشرق بحمايتهم من الاعتداءات المتكررة‎

هبة بريس : أحمد المساعد

طالب المكتب النقابي والجمعوي لمهنيي سيارات الأجرة الصغيرة لكل من النقابة الديمقراطية للنقل والمرصد الوطني للنقل وحقوق السائق المهني وتنسيقية المرصد الوطني للنقل وحقوق السائق المهني بوجدة والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد بحمايتهم من الاعتداءات والسرقات المتكررة بمدينة وجدة.

وحسب المراسلة الذي يتوفر موقع هبة بريس بنسخة منه، هو أن المكاتب النقابية وقفت على حالات الاعتداء المتكررة في حق المهنيين وما صاحبهما من أضرار وإصابات بليغة في صفوف المهنيين، وما أثار الدهشة والاستغراب هو تعرض سائقين للاعتداءات في واضح النهار تحت التهديد بواسطة السيف وارغام المهنيين على التخلي عن سياراتهم.

وأمام هذا الوضع، فإن المكتب النقابي والجمعوي يندد بشدة باستفحال ظاهرة الإجرام التي تستهدف السائقين في كل حين وتطالب ولاية الجهة الشرقية بالإذن للسائقين المهنيين بوضع شباك لحماية السائق ووضع كاميرا للمراقبة داخل الطاكسي ورقم هاتف خاص للطوارئ بولاية الأمن تفاديا لكل الاعتداءات.

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