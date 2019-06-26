بثمن مغري ومميزات ذكية .. “هواوي” تطرح هاتفها الجديد “Y9 Prime 2019”

هبة بريس

بعد طول انتظار، وتلبية لرغبة مستهلكيها في المغرب وحول العالم، طرحت “هواوي” هاتفها الجديد “Y9 Prime 2019” الذي يجمع بين الثمن المغري والمميزات الذكية والمتعددة.

“Y9 Prime 2019” يعد ثمرة تميز شركة “هواوي” و صدارتها في عالم الابتكار وصناعة الأجهزة الذكية، حيث سنتحدث فيما يلي عن تجربتنا الأولية لهاتف “هواوي” الجديد الذي يعد الاختيار الأفضل للجيل الحالي.

أول ما يثير انتباه مستعملي هاتف “Y9 Prime 2019″، تميزه بشاشة عرض كاملة “HUAWEI Ultra FullView Display 6.59″1″ تمكن من مشاهدة مقاطع الفيديو أو تشغيل أو قراءة الكتب الإلكترونية بمتعة وأريحية لا حدود لها، الى جانب جزؤه الخلفي الأملس المغلف بنسيج حريري خاص يلمع في الضوء ويميز أدنى التفاصيل.

وسيظن مستعملو هاتف”Y9 Prime 2019” أنه لا يتوفر على كاميرا أمامية، لكن الشركة ابتكرت تصميما جديدا للهاتف الشبابي، من خلال وضع كاميرا AI 16 MP داخل هيكل الهاتف، هذه الكاميرا التي تظهر في ثانية واحدة عند الرغبة في التقاط صور سيلفي، وتتراجع تلقائيًا عند الانتهاء، كما أنه يوفر تحسينًا حقيقيًا للصور في 8 مشاهد مختلفة ويضمن لك صور ذاتية مذهلة من أي زاوية وبكامل التفاصيل وبألوان طبيعية رائعة.

وبفضل قدرات الذكاء الاصطناعي، يقوم هاتف “Y9 Prime 2019” بضبط حدة اللمسات والمخاطر، لعودة الكاميرا الأمامية الى مكانها على الفور دون الحاق أي ضرر بها.

كما يتميز الهاتف، بعدسة 6P إضافية مثبتة على الكاميرا، والتي تلتقط الضوء بشكل فعال،كما تعمل على تحسين الدقة والتباين للحصول على صور أفضل، اضافة للعدسة الخلفية عريضة الزاوية بدقة 8 ميغابيكسل والتي تمكن من التقاط الأشكال الهندسية أو الجبال أو المجموعات بالتفصيل والوضوح التام.

و يتوفر على تنقيح صورة ثلاثية الأبعاد، حيث يمكن للكاميرا الأمامية والكاميرا الخلفية إعادة تنقيح صوركم مع تأثيرات إضاءة بجودة الاستوديو للحصول على أفضل نتيجة ممكنة في أي وضع.

وبفضل سعته التي تصل الى 128 جيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 512 جيغابايت من مساحة التخزين القابلة للتوسيع، يضمن هاتف “Y9 Prime 2019” لمستعمليه الحفاظ على ذكريات لا تنسى خاصة بهم.

هذا وبعد كل الشائعات التي حاولت الاساءة الى مكانة وتميز شركة “هواوي” الأخيرة، فقد فندت الأخيرة جميع المتداول من خلال عمل هاتف HUAWEI Y9 Prime 2019 بنظام أندرويد وتقديم أفضل تجربة من غوغل مع هذا الجهاز من الجيل الأخير.

اذن، لكل من يريد تجربة جهاز ذكي جديد، فيعد هاتف HUAWEI Y9 Prime 2019 الخيار الأمثل، شكلا مضمونا، ووسيكون متاحًا للطلب المسبق انطلاقا من 27 يونيو 2019 بثمن 2599درهم في المغرب و بثلاثة ألوان (الأسود الليلي، والأزرق الداكن والأخضر الزمردي)

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