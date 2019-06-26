تركيا.. مصرع 10 مهاجرين وإصابة العشرات في حادث مروع

هبة بريس - وكالات

لقي عشرة أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 30 آخرون، الأربعاء، في حادث انحراف حافلة تقل مهاجرين في شمال غرب تركيا، كما ذكرت السلطات المحلية.

وكانت الحافلة تحاول الإفلات من تدقيق على حاجز للشرطة عندما انحرفت عن الطريق واصطدمت بمتجر، كما ذكر حاكم محافظة أدرنة القريبة من الحدود اليونانية، حيث وقع الحادث، وفق ما نقلت “فرانس برس” .

وأضاف الحاكم أن “الحافلة التي رفضت الامتثال، هربت بسرعة فائقة، ولم تتمكن من البقاء على الطريق عند دوار فدخلت في متجر. ولقي 10 مهاجرين مصرعهم وأصيب 30 بجروح”.

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