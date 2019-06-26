ترامب: الحرب مع إيران لن “تدوم طويلا”

هبة بريس - وكالات

استبعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، إرسال قوات برية في حال خوض حرب مع إيران، مشيرا إلى أن القيادة الإيرانية تفتقر للذكاء.

وذكر ترامب للشبكة “فوكس” للأخبار الاقتصادية “الزعامة الإيرانية تفتقر للذكاء”، مضيفا “أتمنى ألا نخوض حربا مع إيران، لكننا في وضع قوي جدا إذا حدث شيء”.

وتابع “لن يكون هناك قوات أميركية على الأرض في حال اندلاع مواجهة مع إيران”، مشيرا إلى أن أي حرب مع إيران لن تدوم طويلا.

وتصاعد مستوى التوتر بين إيران والولايات المتحدة بعد أن أسقطت طهران طائرة أميركية مسيرة زعمت أنها كانت تحلق فوق مياهها الإقليمية، الخميس الماضي. فيما تؤكد واشنطن أن الطائرة كانت في المجال الجوي الدولي.

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