سطات.. طاكسي يقتل تلميذا والسائق رهن الاعتقال

محمد منفلوطي_هبة بريس

علمت هبة بريس من مصادرها الخاصة أن سيارة أجرة من الحجم الكبير وضعت حدا لتلميذ بالطريق الرابطة بين سطات وبولعوان في حادثة سير وصفت بالمروعة خلفت استياء وتذمرا بين صفوف الاطر التربوية وساكنة المنطقة واقارب الضحية، ضمن فاجعة عجلت بانتقال قائد مركز الدرك الملكي باولاد سعيد رفقة معاونيه للوقوف على ملابسات ااحادثة والعمل على فتح تحقيق في الموضوع، كما تم الاحتفاظ بسائق سيارة الاجرة تحت تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة.

وحسب معلومات استقتها الجريدة من مصادرها، فإن سيارة أجرة من الحجم الكبير كانت قادمة من سطات في اتجاه الجديدة، صدمت الضحية حيث أردته جثة هامدة قبل أن يتم نقلها صوب مستودع الأموات بمستشفى الحسن الثاني بسطات حيث من المنتظر أن يتم اخضاعها للتشريح الطبي بتعليمات من النيابة العامة.

شهادات لأحد أساتذة التلميذ الضحية، أكدت أن الاخير كان يمتاز بأخلاق حميدة ومواظبة وسلوك متميزين، مشيرا أن الحادثة خلفت استياء وتذمرا بين مختلف مكونات المؤسسة التعليمية خاصة.

الطريق الرابطة بين سطات وبولعوان وخاصة على مستوى منطقة السدرة حيث تعتبر ممرا رئيسيا لتلاميذ القادمين من مختلف التجمعات السكانية والمتوجهين صوب مؤسساتهم التعليمية، وهو ما يتطلب تثبيت دورية للامن بهذه المنطقة ووضع رادات لضبط المخالفين من اصحاب السرعة تجنبا لوقوع حوادث مماثلة.

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