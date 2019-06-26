الإدريسي: الحرارة لن تمنعنا من تحقيق نتيجة إيجابية أمام ساحل العاج

هبة سبور – شفيق عنوري

قال أسامة الإدريسي، لاعب المنتخب الوطني المغربي، إن الحرارة في مصر، لن تمنع “الأسود” من تحقيق نتيجة إيجابية أمام ساحل العاج لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا 2019.

وتابع الإدريسي في تصريحات تلفزيونية، “الاستعدادات تسير بشكل جيدة، واللاعبون سعداء، نحن مركزون بشكل كبير على مباراة كوت ديفوار”.

وأضاف لاعب إي زيد ألكمار، “علينا أن نقدم أداء جيدا من أجل انتزاع النقاط الثلاث أمام فيلة ساحل العاج”.

وكان المنتخب المغربي قد فاز في أول ظهور له، على ناميبيا، بهدف نظيف.

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