تارودانت : هكذا انتهت ” غزوة ” عصابة اجرامية

ع اللطيف بركة : هبة بريس

على طريقة الأفلام ” الأكشن” الهوليودية، أوقفت مصالح الامن بمفوضية اولاد التايمة بإقليم تارودانت، صباح اليوم الاربعاء 26 يونيو الجاري، عنصر خطير ضمن عصابة متخصصة في ” الكريساج” وسرقة السيارات.

العصابة الاجرامية التي روعت ساكنة أولاد التايمة، كانت قد انطلقت غزواتها من مدينة أكادير، حيت قامت بسرقة سيارة خفيفة من سائقها بعد إشهار أسلحة بيضاء في وجهه، لينتقلوا الى الطريق السريع حيت وضعوا حاجز ” وهمي” تمكنوا من خلاله من خطف شاحنة تحمل الخضر

العصابة الاجرامية مكونة من أربعة أشخاص، تم اعتقال واحد منهم بينما الاخرون في حالة فرار، كانوا مدججين بالسيوف بعد سرقة شاحنة الخضر التي تكلف بسياقتها أحد افراد العصابة.

بمدينة أولاد تايمة لوحدها نفذت العصابة ثلاث عمليات سرقة بعدما قاموا باعتراض سبيل إحدى التلميذات على مستوى حي الحديب وسرقة هاتفها النقال ومحاولة اختطافها بالعنف وتحت التهديد بالسيوف، كما قاموا بتوقيف سيارة من نوع بيكوب ومحاولة سرقتها بعدما قاموا بتكسير زجاجها الجانبي بواسطة السيوف قبل أن يلوذ صاحبها بالفرار، كما قاموا بمحاولة تعريض شخص آخر للسرقة بالعنف.

الموقوف يدعى (س.خ) من مواليد 1999 وينحدر من دوار الكرارمة جماعة الكدية البيضاء أولاد تايمة، وهو من ذوي السوابق القضائية في مجال السرقة والضرب والجرح كما أنه حديث الخروج من السجن.

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