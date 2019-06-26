حادثة سير مميتة بإقليم صفرو‎

ع محياوي – هبة بريس

شهدت الطريق الرابطة بين سيدي خيار ومدينة صفرو ، صباح اليوم الأربعاء 26 يونيو الجاري، حادثة سير مميتة لقيت امرآة مصرعها على الفور، فيما أصيب 3 أشخاص من بينهم طفلة بجروح متفاوتة الخطورة جراء السرعة المفرطة لسائق السيارة.

وفور علمها بالحادث، انتقلت على الفور عناصر الدرك الملكي و الوقاية المدنية بصفرو للقيام بالمتعين ، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفى الإقليمي محمد الخامس بصفرو لتلقي العلاجات الضرورية فيما الهالكة فتم نقلها الى مستودع الأموات بذات المستشفى قصد عرضها على التشريح الطبي بتعليمات من النيابة العامة المختصة ، فيما فتحت مصالح الدرك الملكي بصفرو بحثا قضائيا لتحديد ظروف وملابسات الحادثة.

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