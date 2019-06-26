بتنسيق مع “الديستي” .. توقيف 3 أشخاص اعترضوا سبيل تاجر وسلبوه أزيد من 3 ملايين سنتيم

هبة بريس

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الثلاثاء، من توقيف ثلاثة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية متورطة في سرقة مبلغ مالي قدره 3 ملايين و950 ألف درهم.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، بأن ولاية أمن طنجة كانت قد توصلت، في 15 من شهر يونيو الجاري، بشكاية من تاجر يدعي فيها أن خمسة أشخاص اعترضوا سبيله على متن سيارة وعرضوه لسرقة مبلغ مالي مهم تحت التهديد بالسلاح الأبيض، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن توقيف اثنين من المشتبه فيهم المتورطين بشكل مباشر في اقتراف هذه السرقة، فيما الشخص الثالث يشتبه في علاقته المحتملة بهذه القضية.

وأضاف المصدر ذاته أن عمليات التفتيش المنجزة بمنزل المشتبه فيهما الرئيسيين أسفرت عن حجز جزء من الأموال المسروقة، ويناهز 890 ألف درهم، كما تم ضبط السيارة المكتراة المستخدمة في عملية السرقة، والتي تم تزوير أرقام صفيحتها المعدنية، فضلا عن ضبط قنينة غاز مسيل للدموع، وأربع هواتف محمولة، وسلاح أبيض، وكذا بندقية للصيد تحت الماء.

وقد تم، حسب البلاغ، الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، في حين لا زالت الأبحاث والتحريات متواصلة لتوقيف باقي المتورطين في اقتراف هذه الجريمة، فضلا عن استرجاع باقي المبالغ المسروقة.

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