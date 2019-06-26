ثانوية عمر الخيام تتألق في مهرجان المجموعات الصوتية بفرنسا

ربيع بلهواري _ هبة بريس

توج كورال صوت الأمل التابع لثانوية عمر الخيام التأهيلية بتازة بجائزة احسن مشاركة ضمن المهرجان الدولي للمجموعات الصوتية بنورماندي بفرنسا.

كما عرف هذا المهرجان مشاركة أزيد من14 مجموعة صوتية من جميع أنحاء العالم وذلك إضافة الى فرق أخرى محلية ذات تلاوين فنية مختلفة.

وعن هذه المشاركة صرح الدكتور خالد ياسين لهبة بريس أنها تهدف إلى كسب التجربة الفنية والتفاعل الهادف مع التجارب العالمية في هذا المجال خصوصا ان هذه الفئة العمرية من التلاميذ تسمح لهم بتطور إبداعهم وتأثيثه من خلال هذه التجارب المهمة.

يذكر ان مجموعة كورال صوت الأمل تم إنشاءها سنة 2017 وتضم أزيد من 20 تلميذ وتلميذة.

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