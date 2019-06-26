روحاني: أمريكا تسلك طريقا خاطئا

هبة بريس - وكالات

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة الأمريكية تسلك طريقا خاطئا.

وأضاف روحاني، بحسب التليفزيون الإيراني، “اليوم أقول للأمريكيين إن الطريق الذي اخترتموه طريق خاطئ”.

كما أشار إلى أن الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي لم تبذل ما يكفي من جهود للحفاظ على الاتفاق النووي التاريخي لعام 2015، مضيفا أن من مصلحة الدول الأوروبية والولايات المتحدة الوفاء بوعودهم بموجب الاتفاق.

وكانت إيران قد أعلنت، اليوم الأربعاء، أن الموعد النهائي لإنهاء إنتاج اليورانيوم المخصب عند الحدود البالغة 300 كيلوغرام، ينتهي غدا.

وذكرت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أنها ستزيد اعتبارا من يوم غد الخميس، سرعة تخصيب اليورانيوم في مفاعل “نطنز” النووي.

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