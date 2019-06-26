تركي آل الشيخ يستقيل من رئاسة الاتحاد العربي لكرة القدم

هبة بريس - وكالات

أعلن رئيس هيئة الترفيه في السعودية تركي آل الشيخ عن استقالته من منصبه كرئيس للاتحاد العربي لكرة القدم.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر :”بعد انتهاء السنة الأولى من البطولة العربية بنسختها الجديدة، والنجاح الكبير الذي حققته، أتقدم باستقالتي من رئاسة الاتحاد العربي لكرة القدم متمنياً التوفيق للرئيس القادم ولجميع الأندية العربية”.

وأردف: “كما أتقدم باستقالتي من الرئاسة الشرفية لناديي الوحدة والتعاون، شاكراً ومقدراً ومتمنياً لهم التوفيق والنجاح في القادم من الأيام”.

يشار إلى أن تركي آل الشيخ تولى رئاسة الاتحاد العربي لكرة القدم أواخر عام 2017 كما تولى الرئاسة الشرفية لناديي التعاون والوحدة.

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