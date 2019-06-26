الملك ل”رئيس مدغشقر” :”أؤكد لكم حرصي القوي على مواصلة عملنا المشترك”

هبة بريس

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى السيد أندري نيرينا راجويلينا، رئيس جمهورية مدغشقر، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أصدق التهاني للرئيس أندري نيرينا راجويلينا، مقرونة بمتمنيات جلالته للشعب الملغاشي بموصول التقدم والازدهار.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “إن ما يجمع بين بلدينا من روابط تاريخية قائمة على الأخوة الإفريقية والتضامن الفاعل، ليعد مكسبا هاما كفيلا بتوطيد علاقاتنا الثنائية.

وفي هذا الصدد، أؤكد لكم حرصي القوي على مواصلة عملنا المشترك، من أجل المضي قدما في تعزيز الشراكة المغربية الملغاشية وجعلها مثالا يحتذى للتعاون بين بلدين إفريقيين”.

وأكد جلالة الملك، بنفس المناسبة، للرئيس أندري نيرينا راجويلينا “دعم المملكة المغربية الموصول للجهود التي تبذلها جمهورية مدغشقر من أجل تحقيق التنمية المستدامة”.

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