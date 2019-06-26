“Aiguebelle” تطرح “Aiguebelle Ma Pâtisserie”

هبة بريس

تعلن Aiguebelle، العلامة التاريخية للشركة الشريفة للشوكولاتة، وعضو مجموعة Omnipar، عن إطلاق تشكيلة جديدة من 14 منتوج متنوع تحمل اسم: Aiguebelle Ma Pâtisserie.

و تم ابتكار Aiguebelle Ma Pâtisserie التي تضم منتجات تحتوي على الشوكولاتة بديل الشكولاتة ، ومكونات أخرى (اللوز) لمواكبة المغاربة في تحضير حلوياتهم اليومية وكذلك لحفلاتهم. وعليه تقترح المجموعة منتجات تساهم في ضمان إعداد حلويات بخصائص متميزة مما سيمنح حرية أكبر في الإبداع.

نهج تاريخي من أجل نقل مهارة صنع الحلويات

يأتي إطلاق Aiguebelle Ma Pâtisserie في الوقت الذي تلتزم فيه العلامة منذ عدة سنوات في ترسيخ مهارة وخبرة صنع الحلويات. وتنهل شركة Aiguebelle الرائدة في مجال الشوكولاتة في سوق المنتجات الموجهة للاستهلاك والفاعل الرئيسي في سوق المنتجات الموجهة للتصنيع، من تراث فريد من نوعه، خاصة أن تاريخ إحداثها يرجع إلى سنة 1868، لتكون بذلك أول وأقدم علامة تجارية مغربية للشوكولاتة في خدمة تصنيع منتجات عالية الجودة منذ 150 عامًا.

وبالارتكاز على سمعة علامتها القوية لدى المستهلكين، تطمح Aiguebelle من خلال تشكيلتها الجديدة إلى تعزيز مكانتها بالسوق الوطنية للمنتجات الموجهة للتصنيع خاصة في فئة الحلويات “المنزلية” الواعدة، والتي تسجل تطورا بـ 15 % خلال 12 شهرا الأخيرة. كذلك تعتزم العلامة مواصلة توفير أفضل شوكولاتة بسعر في المتناول، وذلك عبر وضعها رهن إشارة المغاربة كل الخبرة المهنية التي اكتسبتها طوال فترة حضورها بالسوق المغربي.

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