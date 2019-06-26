الصحراء المغربية..جزر القمر تدعم “دون تحفظ” مبادرة الحكم الذاتي

هبة بريس

أعربت جزر القمر، أمس الثلاثاء بنيويورك، في اجتماع لجنة ال24 بالأمم المتحدة، عن “دعمها دون تحفظ” للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تمهد الطريق لـ”تسوية إيجابية” لقضية الصحراء وفقا للقانون الدولي ولقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن

وقال ممثل جزر القمر في هذا الاجتماع “نود أن نجدد التأكيد على دعمنا الكامل لمبادرة المملكة المغربية التي تهدف إلى منح هذه المنطقة حكما ذاتيا، من خلال تنظيم انتخابات ديمقراطية محلية ناجحة، وكذا عبر التنمية الاقتصادية والاجتماعية من أجل حياة أفضل لساكنة الصحراء”.

واعتبر أن حقيقة كون مبادرة الحكم الذاتي المغربية “تفي بالمعايير الدولية لنقل السلطة إلى السكان المحليين تؤكد على البعد الإرادي والإدماجي لهذه العملية”.

ونوه، في هذا الصدد، بعقد اجتماعي المائدة المستديرة في جنيف بمشاركة الجزائر والمغرب وموريتانيا و”البوليساريو” من أجل “إيجاد حل سياسي سريع، وفقا لقراري مجلس الأمن 2414 و2440”.

وأضاف أن جزر القمر تشيد، أيضا، بالتزام الأطراف الأربعة بالاجتماع قريبا في إطار مائدة مستديرة ثالثة، بنفس الشكل، وعلى النحو المنصوص عليه في القرار 2468 الذي “يؤكد على الحاجة إلى المضي قدما نحو حل سياسي واقعي وعملي ودائم لقضية الصحراء يقوم على التوافق”.

وشدد الدبلوماسي القمري على الضرورة الملحة لاحترام حقوق الإنسان في مخيمات تندوف وإحصاء السكان الذين يعيشون فيها، معتبرا أن ذلك “يقتضي تمكين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من التصرف بفعالية وحرية، في إطار مهمتها، لصالح السكان المستضعفين، ضحايا هذا النزاع الذي طال أمده”.

وفي هذا الصدد، أشار إلى “الظروف المعيشية المثيرة للقلق في مخيمات تندوف” وغياب أي إحصاء لهم، في انتهاك للقانون الإنساني الدولي.

من جهة أخرى، نوه ممثل جزر القمر بمشاركة السيدة غالا باهيا والسيد امحمد عبا، نائبي رئيسي جهتين بالصحراء المغربية، للسنة الثانية على التوالي، في أشغال ندوة ودورة لجنة الـ24.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0